اعتقال مواطنين والاستيلاء على معدات زراعية في قرية بيرين

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، شابين من الخليل، وقامت بالاستيلاء على معدات زراعية، وحطمت أشجار زيتون في قرية بيرين.

ووفق المصادر الأمنية، اعتقلت قوات الاحتلال شابين من بلدة دورا جنوب غرب الخليل، بينهم الأسير المحرر محمود دمحان الفسفوس، والشاب يزن عز الدين تيلخ (21 عاما).

على الصعيد ذاته، استولت قوات الاحتلال على معدات زراعية في قرية بيرين جنوب غرب بلدة بني نعيم، تعود ملكيتها للمواطن ربحي رباح الرجبي، وحطمت أشجار زيتون.

وأشارت المصادر ذاتها، أن جنود الاحتلال نصبوا حواجز عسكرية على مداخل مدينة الخليل الشمالية والجنوبية، وشرعوا بتوقيف سيارات المواطنين وتفتيشها، ما أعاقوا حركة السير.