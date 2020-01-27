احتجاجات العراق: مقتل متظاهر وإحراق خيام المعتصمين

لقي متظاهر عراقي مصرعه فيما أصيب أربعة آخرون بجروح فجر اليوم الاثنين 27/1/2020، برصاص مسلحين مجهولين في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، جنوب العراق.

وقالت مواقع محلية، إن أحد المتظاهرين الذين أصيبوا خلال الهجوم على ساحة الاعتصام وسط الناصرية توفي متأثرا بجراحه، فيما يتلقى أربعة آخرون العلاج.

وفي وقت سابق قال مصدر أمني إن "مسلحين مجهولين يستقلون سيارات مدنية ويرتدون ملابس بيضاء اقتحموا ساحة الحبوبي وسط الناصرية؛ حيث يعتصم المتظاهرون منذ أشهر".

وأضاف أن "المسلحين أضرموا النيران في خيام المعتصمين وأطلقوا الرصاص الحي على المعتصمين".

وشهدت الناصرية، الأحد، صدامات واسعة بين المتظاهرين وقوات الأمن أسفرت عن إصابة 70 متظاهرا بعضهم بالرصاص الحي.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان (رسمية مرتبطة بالبرلمان) عن مقتل 12 متظاهرا في بغداد وذي قار خلال اليومين الماضيين.