5 أعشاب لمواجهة الفيروسات..

نشر جابر القحطاني أكاديمي وأستاذ علم العقاقير سعودي اليوم الاثنين 27/1/2020 خمسة اعشاب والعقاقير للقضاء على الفيروسات الموسمية وخاصة "الإنفلونزا".

وقال لقحطاني لمواجهة الفيروسات الموسمية لابد من استخدام حشيشة القنفذ المعروفة لتعزيز الجهاز المناعي، ومكافحة الفيروسات، وبالأخص فيروسات الإنفلونزا الموسمية. ويمكن كذلك استخدام فيتامين (ج) المستخلص من الحوامض، مثل الليمون والبرتقال، وكذلك الفلفل الأحمر والبروكلي".

ولفت خبير العقاقير إلى أنه "وجد أن البيلسان الأسود الموجود على هيئة مستحضر مقنن يساعد في القضاء على فيروس الإنفلونزا الموسمية".