ضحايا فيروس كورونا ترتفع لـ80 .. وتمديد عطلة العام الصيني الجديد

مددت السلطات الصينية عطلة العام الصيني الجديد، بعد ارتفاع عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في الصين بسبب فيروس كورونا والذي وصل إلى 80، فيما أصيب ما يقارب من 3000 آخرين.

ومددت السلطات عطلة العام الصيني الجديد، لمدة ثلاثة أيام إضافية حتى يوم الأحد، في محاولة لاحتواء تفشي المرض.

وتواجه مدينة ووهان، البؤرة الرئيسية لانتشار الفيروس، والموجودة بمقاطعة هوبي، لحالة من الإقفال التام، كما فرضت عدة مدن حظرا على السفر.

وقال مسؤولو لجنة الصحة الاثنين إن عدد الوفيات في مقاطعة هوبي ارتفع من 56 إلى 76، بالإضافة إلى وفاة أربعة أشخاص في أماكن أخرى.

وبلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في الصين 2744. وتقول وسائل إعلام حكومية إن أكثر من 300 شخص في حالة صحية حرجة.