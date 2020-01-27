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حالة الطرق في قطاع غزة 27/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 08:26 - 27 يناير 2020
حالة الطرق حالة الطرق
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تشهد حالة الطرق في قطاع غزة اليوم الاثنين 27/1/2020، حركة مرورية نشطة على كافة المفترقات و المحاور الرئيسة.

ونوهت الإدارة العامة لشرطة المرور إلى وجود سوق النصيرات في محافظة الوسطى وسوق بني سهيلا الداخلي في محافظة خانيونس، متمنيةً من قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان و كافية.

كما بينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي و صلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي مع وجود بعض الاعمال على الطريق.

وذكرت أن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها  تعرض حياة السائق والآخرين للخطر .

وقد سجل لدى دائرة تحقيقات حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 3 حوادث سير نتج عنها إصابة واحدة فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

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