مواجهات مع الاحتلال في البيرة ومخيم العروب واعتقالات في الضفة تطال 17 مواطناً

اندلعت فجر اليوم الاثنين 27/1/2020، مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال ، في حي البالوع في مدينة البيرة، في حين شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة طالت 17 مواطناً .

ووفقا لمراسلنا جرى إلقاء زجاجات حارقة من قبل الشبان على جيبات الاحتلال العسكرية خلال اقتحامها حي البالوع في مدينة البيرة.

وزعم جيش الاحتلال ان مسلحين أطلقوا النار صوب مستوطنة "بيت إيل" شمال رام الله، فيما أغلقت قوات الاحتلال البوابة المقامة على مدخل مخيم الجلزون، وانتشرت قرب المدخل الشمالي لمدينة البيرة.

كما اندلعت مواجهات في مخيم العروب شمال الخليل، حيث أعتلت قوات الاحتلال أسطح المنازل وأطلقت قنابل الغاز صوب المواطنين.

وشنت قوات الاحتلال، حملة مداهمات واعتقالات واسعة تركزت غالبيتها في محافظة جنين.

عرف من معتقلي الضفة:

أكرم أبو سرور- بيت لحم

معتصم أبو عليا- المغير شرق رام الله، وأحمد الطريفي من عين يبرود شرق رام الله

ومن محافظة جنين:

منير ناصر علاقمة- برطعة غرب جنين

محمد ناصر علاقمة- برطعة

برهان عزات قبها- برطعة

مصطفى يحيى قبها- برطعة

محمد عبد النور قبها- برطعة

منتصر فريد قبها- برطعة

محمد إبراهيم قبها- برطعة

أيمن توفيق قبها- برطعة

يوسف عصام قبها- برطعة

ابراهيم عماد العامر -مخيم جنين

نضال نفيعات-يعبد جنوب غرب جنين

ايوب نفيعات-يعبد

ومن محافظة الخليل، الاسير المحرر محمود الفسفوس من دورا جنوب الخليل، ويزن عز الدين تيلخ من مخيم الفوار جنوب الخليل