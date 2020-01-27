الطقس: أجواء معتدلة وأمطار نهاية الأسبوع

توقعت الأرصاد الجوية الفلسطينية، أن ترتفع درجات الحرارة بشكل طفيف، ويكون الطقس معتدلًا في المناطق الساحلية والسهلية وباردة في الجبال، وفي ساعات الصباح والمساء تكون الأجواء باردة.

كما توقعت ألا يطرأ تغيير على درجات الحرارة غدا الثلاثاء، ويغطي السماء سحاب مرتفع مع أجواء بادرة، وفي ساعات الليل يسيطر الطقس البارد على كافة المناطق.

أما الأربعاء، تنخفض درجات الحرارة ويسود طقس بارد في معظم المناطق، وتكون الفرصة مهيأة لهطول زخات محلية من الأمطار، لا سيما في المناطق الشمالية والساحلية.

وفي يوم الخميس، لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ويبقى الجو ما بين غائم جزئياً الى غائم نهاراً وبارد نسبياً الى بارد بوجه عام، وتكون الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وتوقعت الأرصاد الجوية، أن يطرأ انخفاض على درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل، وتكون الأجواء باردة الى باردة جدًا، وتكون الفرصة كبيرة لتساقط الأمطار على مختلف أنحاء البلاد.