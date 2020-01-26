مستعملًا مخالبه.. "ديك" يقتل رجل هندي

قالت شبكة "سي ان ان الأمريكية"، إن مواطنًا هنديًا لقي مصرعه بعد دخوله في صراع مع ديك.

وأضافت، أن المواطن "ساريبالي تشانفينكاتشوارام راو" (50 عاما)، توفي بعد نقله ديك يملكه للمشاركة في مصارعة للديوك، تقام في إحدى الولايات الهندية.

وأوضحت الشبكة أن الديك هاجم صاحبه في محاولة للهرب منه، وقام الديك بضرب الرجل بمخالبه في الرقبة، ما أسفر عن إصابته بجراح خطيرة، ونقل للمستشفى، وتوفي لاحقًا متأثرًا بإصابته.

الجدير بالذكر أن مصارعة الديوك غير شرعية في الهند منذ عام 1960، كما صدر حكم في 2014 بعد قانونية القتال ضد الحيوانات، إلا أنها ما تزال مستمرة في عدد من الولايات الهندية.