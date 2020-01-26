ابتكار جلد صناعي يشبه جلد الانسان

اخترع مجموعة من العلماء في موسكو بوليميرا جديدا من الممكن أن يصبح جلدًا صناعيُا في المستقبل. وفق مجلة ACS Central Science العلمية.

ووفق المجلة، فإن الجلد الصناعي يزداد متانة عند الشد، ويحاكي جلد الانسان ويتمتع بخصائص فريدة، فهو ناعم ومتين في نفس الوقت عند اللمس، كما أنه لا يمكن تغييره إلا تحت تأثير ميكانيكي قوي، لأنه عند الشد يزداد متانة

وتضيف المجلة العلمية، أن هذه الآلية الدفاعية تطورت عند الكائنات الحية خلال عملية التطور، مشيرة إلى أن العلماء لم يتمكنوا من استنساخ نعومة ومتانة الأنسجة الحية في الأنسجة الصناعية، وامكانية تغيرها عند التشوه، ووجب اختيار النعومة أو المتانة.

والجلد الذي تم ابتكاره عبارة عن بوليمير وهو جزيئة معقدة تتكون من عدة أجزاء قادرة على التجمع ذاتيا، ويظهر على الجزء الطويل من الجزيئة "زغب"، وعند تجمع الجزيئة ذاتيا تتكون في نهايتها كرات نانو زجاجية ذات متانة عالية، أما بقية الأجزاء فتبقى مغطاة بـ"الزغب".

ويوضح العلماء بعد دراسة خصائص المادة الجلدية، أن طول "الزغب" يلعب دورا أساسيا فيها، بمعنى أنه يمكنها استنساخ مختلف الأنسجة البيولوجية.

وحسب المجلة العلمية لا يعرقل وجود هذا البوليمير في وسط بيولوجي تكاثر الخلايا وانتشارها، مبينة أنه يمكن زراعته في المستقبل ولا يحتوي مواد سامة للخلايا.