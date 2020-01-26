قرار بإخلاء مبنى في سلوان لصالح جمعية استيطانية

أصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الأحد، قرارا يفضي إخلاء مبنى يعود عائلة دويك من عقارها في حي بطن الهوى ببلدة سلوان. وفق مركز معلومات وادي حلوة- سلوان.

ووفق المركز فإن قرار الاخلاء يأتي لصالح "جمعية عطيرت كوهنيم الاستيطانية"، مشيرًا إلى أن الاحتلال رفض الاعتراضات التي قدمتها عائلة دويك على البلاغات القضائية التي كانت قد تسلمتها من جمعية "عطيرت كوهنيم" عام 2014.

وأشار المركز إلى أن محكمة الاحتلال أمهلت عائلة دويك حتى مطلع آب المقبل لتنفيذ قرار الإخلاء.

ويتكون المبنى من 5 طوابق تعيش فيه 5 عائلات ويبلغ عدد قاطنيه نحو 25، وتعيش فيه العائلة منذ عام 1963.