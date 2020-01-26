ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

3 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

رحّبت بدعوة هنية..

الجهاد الاسلامي تجدد رفضها لـ"صفقة القرن" وتدعو جماهير شعبنا للتحرك الواسع

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 21:21 - 26 يناير 2020
الجهاد الاسلامي في فلسطين الجهاد الاسلامي في فلسطين
جوال
مشاركة

أكدت حركة الجهاد الاسلامي في فلسطين على رفضها المطلق لمخطط ترامب الهادف لتصفية القضية الفلسطينية، مشددة على وقوفها إلى جانب كل القوى الحية ضد هذه المخططات.

وقال عضو المكتب السياسي في حركة الجهاد خالد البطش في بيان صحفي، مساء اليوم الأحد، إنه يجب توحيد الجهود والعمل وفق استراتيجية وطنية جامعة لإسقاط ما يسمى بـ "صفقة ترمب" ، وحماية القدس والمسجد الأقصى المبارك.

ورحبت حركة الجهاد، بدعوة الأخ إسماعيل هنية لعقد لقاء وطني لبناء استراتيجية مواجهة ويضع الاليات اللازمة للعمل على حماية الثوابت وتعزيز صمود شعبنا ومجابهة كل التحديات التي تتهدد حقوقنا وقضيتنا.

ودعت جماهير شعبنا في كل أماكن تواجده للتحرك الواسع ضد المخطط الصهيوأمريكي الخطير، والوقوف بكل قوة وبسالة لإسقاط الصفقة والدفاع عن أرضنا وثوابتنا ومقدساتنا.

الأكثر مشاهدة

متعلقات