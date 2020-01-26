‪‎البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب لإطلاعهم على صفقة القرن

أفادت القناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، بأن البيت الأبيض يدرس استدعاء السفراء العرب في الولايات المتحدة الأمريكية، لإطلاعهم على تفاصيل "صفقة القرن".

‪‎‪على الصعيد ذاته، أشارت القناة العبرية إلى أن الرئيس الأمريكي ترامب سيلقي غدًا الاثنين خطابا بالبيت الأبيض، بحضور رئيس الوزراء نتنياهو، مبينة أن صهره جيرارد كوشنير سيكشف عن تفاصيل "صفقة القرن".

وقالت ‪‎‪القناة 7 العبرية، إن رؤساء مستوطنات من الضفة الغربية، يسافرون اليوم لواشنطن، للمشاركة في الإعلان عن صفقة القرن.

وأكد رؤساء المستوطنات أنهم سيعملون على ضمان ضم مستوطنات الضفة للسيادة "الإسرائيلية".