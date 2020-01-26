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موظفو مطار بن غريون يرفضون فحص المسافرين القادمين من الصين

  • فلسطين اليوم - وكالات
  • 19:15 - 26 يناير 2020
بن غريون بن غريون
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أعلن موظفو الجمارك في مطار بن غوريون، اليوم الأحد، أنهم سيرفضون فحص المسافرين القادمين من الصين وأمتعتهم بسبب نقص معدات الوقاية المناسبة.

ووفق القناة 12 العبرية، فإن ذلك يأتي بسبب انتشار فيروس كورونا في الصين ودول أخرى في جميع أنحاء العالم.

يشار إلى أن حالات الوفاة ارتفعت في الصين بفيروس كورونا اليوم الأحد إلى 56 حالة وفاة وإصابة أكثر من 1975 أخرى منها 234 بصورة حرجة، في جميع أنحاء الجمهورية الصينية.

وسجلت اللجنة الصحية، خلال الـ24 الماضية نحو 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض

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