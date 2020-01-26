الجامعة الإسلامية بغزة تعلن عن فتح آلية تحويل مستحقات موظفي غزة

أعلنت الإدارة المالية في الجامعة الإسلامية بغزة، اليوم الاحد، عن فتح آلية تحويل مستحقات موظفي غزة، لتسجيل للفصل الدراسي الثاني الجديد 2019/،2020.

وأكدت الجامعة، ان باب تقديم الطلبات لتحويل الرسوم إلكترونيًا يكون عبر صفحة وزارة المالية فقد، بدءً من يوم الاحد، الموافق 26/1/2020، حتى نهاية السحب والاضافة، مشيرةً إلى ان تحويل قيمة الرسوم 25% من التسجيل، حسب الفئات التالية، (اب، ام، ام، بنت، زوج، وزوجة، موظف نفسه).

وأوضحت الجامعة، ان آلية التحويل مخصصة لطلبة 2018، والجدد 2019، بنظامي البكالوريوس، ودراسات ماجستير، بنسبة 25% من تسجيل الفصل الثاني الحالي.

رابط صفحة وزارة المالية بغزة، اضغظ هنا.

وبخصوص طلبة دكتوراه الملتحقين عام 2018/2019، أشارت إلى انّ نسبة تحويل المستحقات بـ 12.5% من تسجيل الفصل الحالي.

ونبهت الجامعة، الطلبة انه سيتم اعتماد قيمة 25%+12.5%، بعد الانتهاء من عملية السحب والاضافة، للمساقات المسجلة.

وذكرت، ان التسجيل يكون عبر الدخول على رابط التحويل بصفحة الوزارة المالية، ومن ثم التوجه للخزينة بالدائرة المالية لدفع التسديد، بعدها يتوجه الطالب لعمادة القبول والتسجيل لتسجيل المساقات واستلام الجدول، او الدخول على صفحة الطالب لتسجيل المساقات.