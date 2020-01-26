مظاهرات العراق.. مقتل 12 شخصًا وإصابة العشرات برصاص الأمن

قتل 12 متظاهرًا عراقيًا، اليوم الاحد، وأصيب المئات بجروح متفاوتة، برصاص القوات الأمنية، في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى.

ووثقت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق، مقتل تسعة في بغداد، وثلاثة آخرون في ذي قار، إلى جانب إصابة نحو 230 متظاهرًا بينهم إصابات في البصرة، بينما اعتقل الامن حوالي 89 شابًا في محافظتي بغداد والبصرة.

وخرج آلاف المتظاهرين في مسيرات منظمة، اليوم، في المحافظات المذكورة، احتجاجًا على تردي الأوضاع الاقتصادية، فيما اندلعت مواجهات حادة بين المتظاهرين والقوات الأمنية، ما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.