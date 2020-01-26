رابط تسجيل لوظيفة معلم في الأونروا

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" مساء يوم الأحد، عن فتح باب التسجيل لوظيفة معلم خلال العام الدراسي 2020-2021م.

ونشرت أونروا على موقعها الالكتروني رابطًا للتسجيل في التخصصات التالية:

(اللغة العربية – اللغة الإنجليزية – الرياضيات – العلــوم – المرحلة الدنيا – التربية الدينية – المواد الاجتماعية- التربية الرياضية- تكنولوجيا التعليم – الحاسوب - التربية الفنية).

وبينت "أونروا" أن قوائم الانتظار الخاصة بهذا الإعلان ستكون سارية المفعول لمدة عامين دراسيين متتالين وبناء عليه لن يتم الإعلان عن توظيف معلمين في العام الدراسي المقبل.

وذكرت أن قوائم الانتظار لوظيفة معلم الخاصة بالعام 2017 ستصبح لاغية مع نهاية العام الدراسي الحالي، مشترطة أنها ستحدد نوع ومدة العقد بناء على الاحتياج وتوفر التمويل.

وأشارت "أونروا" إلى أنها غير ملزمة بتوظيف المرشحين على قوائم الانتظار الناتجة عن هذا الإعلان، وأنه لن يتم قبول طلبات متأخرة بعد الموعد النهائي المحدد لاستقبال الطلبات.

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