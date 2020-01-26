نتنياهو: سأذهب لواشنطن لصناعة التاريخ

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الأحد أثناء مغادرته الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى واشنطن للقاء ترامب: "سأذهب للقاء الرئيس ترامب الاثنين والثلاثاء، وسنصنع التاريخ سويا".

وأضاف نتنياهو وفقًا لما نقلته القناة (13) الإسرائيلية: "قبل 5 سنوات سافرت إلى واشنطن لأني كنت مضطرا لمواجهة (الاتفاق النووي مع إيران) التي طرحها الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما".

ووفقًا لنتنياهو: "اعتقدت أنها تعرض أكثر المصالح الحيوية لإسرائيل وحقيقة وجودها للخطر".

وتابع نتنياهو: "اليوم أسافر لواشنطن للوقوف بجانب رئيس أمريكي ترامب، لطرح خطة (صفقة القرن) متوقعًا أنها ستعزز مصالحنا الأكثر حيوية".

وفي وقت سابق سافر زعيم تحالف "أزرق- أبيض" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس إلى واشنطن لتلبية دعوة ترامب الذي ينوي اطلاعه هو الآخر على "صفقة القرن".

وفي وقت سابق اليوم، كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن "صفقة القرن" ستشمل "فترة تحضير" مدتها 4 سنوات.

والسبب في توقع تلك المصادر هو قناعة أمريكية بأن الرئيس عباس سيرفض تنفيذ الصفقة، لكن ربما يقبلها خليفته.