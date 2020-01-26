الرئاسة الفلسطينية: نمر بمرحلة "ساخنة وخطيرة" وصفقة القرن لن تمر

أكدت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاحد، اننا القضية الفلسطينية تمر مرحلة "ساخنة وخطير"، عقب الترقب عن الإعلان عن خطة صفقة القرن الأمريكية، مشددًا على ان محاولات تصفية القضية ستبوء بالفشل، وان الصفقة لن تمر.

وقال المتحدث باسم الرئاسة نبيل ابو اردينة، في تصريح صحفي، :"ان سلسلة اجتماعيات ستقعد داخلية، للإعلان عن الرفض التوافقي لأي تنازل عن القدس، يخدم الصفقة".

وأضاف أبو اردينة، ان أي قرار تتخذه السلطة سيكون مدعومًا عربيًا ودوليًا، محذرًا من تداعيات خطيرة على المستويين الفلسطيني والإقليمي، في حال طبقت الصفقة، كما نبه من التعاطي مع الطرح الامريكي.

وشدد على انه لا سلام حقيقي بدون القدس، مطالبًا قادة العرب في دعم موقف الشعب الفلسطيني في مواجهة الصفقة الامريكية.

وكانت وسائل إعلام عبرية، قد ذكرت يوم الخميس، ان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصدد الإعلان عن بنود صفقة القرن، فيما دعا بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، لزيارة واشنطن للبحث في تطبيق الصفقة.