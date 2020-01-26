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الانتهاء من أعمال التشطيب والبناء في مدرسة للصم بقلقيلية

  • فلسطين اليوم - قلقيلية
  • 17:25 - 26 يناير 2020
مدرسة للصم بقلقيلية مدرسة للصم بقلقيلية
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أنهت جمعية الامل للصم وبلدية قلقيلية في الضفة الغربية المحتلة اليوم الأحد من أعمال التشطيب والبناء في مدرسة القلب الكبير الثانوية للصم.

وتم تمويل المدرسة من مؤسسة القلب الكبير في مدينة الشارقة في دولة الامارات العربية المحتلة، وبإشراف ودعم من مؤسسة التعاون.

ويبلغ حجم التمويل لبناء المدرسة للصم في قليلية 2 ونصف مليون دولار، وتستوعب المدرسة 300 طالب وطالبة وبناء آخر يوفر السكن الداخلي للطلاب القادمين من محافظات الوطن.

ويستعد القائمون على المدرسة لإطلاق المرحلة الثانية من المشروع والذي يضم تأثيث وتجهيز الاقسام.

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