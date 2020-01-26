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هنية: "حماس" جاهزة لعقد لقاء مع "فتح" وجميع الفصائل لمواجهة صفقة القرن

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:00 - 26 يناير 2020
اسماعيل هنية اسماعيل هنية
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أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، ان حركته جاهزة لعقد لقاء عاجل مع الإخوة في حركة "فتح" وجميع الفصائل في القاهرة، لمواجهة صفقة القرن، مشددًا على ان الصفقة لن تمر.

وقال هنية، في تصريح صحفي، اليوم الاحد، :"إنّ فلسطين وطننا وأرضنا، وهي درة الأمة الثمينة غير قابلة للمساومة أو البيع والشراء"، مضيفًا انه "حماس" ترفض مؤامرة الصفقة القرن وان معركة التراجع فيها حرام علينا.

وطالب جميع أطياف الشعب الفلسطيني، إلى الوحدة في خندق واحد للدفاع عن قدسنا وحرمنا وحرماتنا من هجمات الاحتلال "الاسرائيلي"، الشرسة.

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