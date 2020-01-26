خبير عسكري يوضح خيارات شعبنا لمواجهة "صفقة القرن" أهمها تصعيد المقاومة

توقع الخبير العسكري اللواء المتقاعد واصف عريقات أن تشهد الأراضي الفلسطينية يوم الثلاثاء القادم تصعيد للمقاومة في وجه الاحتلال الإسرائيلي حال أعلن رسميًا عن صفقة القرن عقب الاجتماع المرتقب يوم الاثنين القادم بين نتنياهو وغانتس والرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وأوضح اللواء عريقات في تصريح لفلسطين اليوم الإخبارية، بأن الخيارات أمام الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن الأمريكية الإسرائيلية متعددة منها تصعيد المقاومة في كل مكان.

وأشار إلى أن الخيار الأخر أمام الفلسطينيين هو تكثيف العمل الديبلوماسي في جميع دول العالم كون ما تُسمى صفقة القرن صفقة أشخاص وليست دول فهي صفقة "ترامب ونتنياهو" لافتًا إلى عدم وجود اتفاق داخل الاحتلال الإسرائيلي وفق أخر احصائية تشجع صفقة القرن خشية من تصعيد الفلسطينيين للمقاومة ضد المستوطنين.

وقال: "إن الاعلان عما يُسمى صفقة القرن بشكل رسمي سيجبر الفلسطينيون على مقاومتها بكل السبل المتاحة أمامهم لأن المقاومة للشعب الفلسطيني هي ثقافة لم تتوقف مطلقًا منذ بداية الاحتلال وحتى اليوم".

الهدف من الصفقة كسر الارادة

وأضاف: "صفقة القرن ليست وليدة الساعة فهي تنفذ على الأرض منذ 3 سنوات، لكن ما دام الشعب الفلسطيني موجود على أرضه فهذه الصفقة لن تمر مطلقًا وسيتم مواجهتها بتصعيد المقاومة ضد الاحتلال".

وأكد الخبير العسكري بأن الجيش الإسرائيلي لن يتمكن من تركيع الاحتلال وكسر ارادته، والإرادة والعزيمة هي المهمة الكبرى التي يجب على الشعب الفلسطيني ألا يفقدها لان الاحتلال يراهن على كسر الإرادة والعزيمة في مواجهته.

ويرى الخبير العسكري اللواء عريقات، بأن صفقة القرن تحتاج إلى انتفاضة عارمة في كل الأراضي الفلسطينية كما أنها تحتاج أيضًا إلى مواجهات متفرقة حسب الظروف المواتية، مبينًا أن مقاومة شعبنا ضد الاحتلال لم ولن تتوقف مطلقًا.

وحول الدعم العربي لشعبنا الفلسطيني في مواجهة الاحتلال، قال: "شعبنا يعتمد بالدرجة الاولى على نفسه فالواقع العربي مؤلم وهناك انشغال كبير للدول العربية في مشاكلها الداخلية".

وبين أن الفلسطيني عليه الاعتماد على نفسه ورب العباد بالدرجة الاولى، حينما يصمد شعبنا في وجه الاحتلال الإسرائيلي فمن المؤكد بأن الشعوب العربية ستعدم شعبنا وسنتنصر له ضد المحتل.

نشر 6 كتائب بالضفة

وكانت وسائل إعلام عبرية ذكرت، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستعد لمواجهة الفلسطينيين عقب الاعلان عن صفقة القرن من قبل الرئيس الامريكي دونالد ترامب، والتي سيتبعها احتجاجات فلسطينية واسعة بحسب توقعات المستويات العسكرية والسياسية الاسرائيلية.

وأشارت إذاعة جيش الاحتلال، إلى أن قيادة الاحتلال المركزية نشرت ست كتائب في الضفة الغربية لمواجهة الفلسطينيين الغاضبين.

هذا وتوعد مسؤولون فلسطينيون بإجراءات صارمة ضد الاحتلال الإسرائيلي لمواجهة صفقة القرن.