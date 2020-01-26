الأسير الشبل جبارين يروي تفاصيل مأساوية داخل سجن الدامون

نشرت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في الضفة الغربية المحتلة افادة عدد من الأسرى القاصرين في سجون الاحتلال الإسرائيلي حول تعرضهم للاعتداء والعزل والتعري من قبل ادارة مصلحة السجون.

وذكرت الهيئة في تقريرها افادة الأسير خليل جبارين وهو أحد الأسرى الأشبال الذين جرى نقلهم لمعتقل "الدامون" وتم إعادته يوم الأربعاء الماضي إلى "عوفر".

وقال الأسير جبارين "إن الأوضاع كارثية بمعتقل الدامون ولا يصلح مطلقاً للعيش الآدمي" مضيفًا "بعد وصوله للمعتقل عرضت عليه إدارة السجن اختيار ممثلين من الأسرى القاصرين، لكنه رفض الفكرة".

وأقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على قمع كافة الأسرى الأشبال الذين أعلنوا حالة العصيان ضد السجان ردًا على الأوضاع المزرية التي يعيشونها داخل القسم، واحتجاجاً على نقلهم دون ممثليهم من الأسرى البالغين.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال نقلت 4 منهم إلى زنازين العزل الانفرادي في معتقلي "كيشون" و"سلمون".

وكان جبارين أحد الأسرى الذين جرى نقلهم تعسفياً، بدعوى ممارسته التحريض بين صفوف الأسرى القاصرين".

وأكد الشبل جبارين بأن عدد كبير من الأسرى اعلنوا الاضراب المفتوح عن الطعام رفضاً لأوضاعهم المأساوية التي يعيشونها في المعتقل.

ولفتت الهيئة، إلى أن قوات الاحتلال صعدت في الفترة الاخيرة من هجماتها الشرسة بحق القاصرين الفلسطينيين، بشكل يخالف اتفاقية حقوق الطفل العالمية والمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان بالتدخل الفوري والعاجل لوقف سياسة التنكيل التي تُرتكب بحق القاصرين.