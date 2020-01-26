الكشف عن مخطط لاغتيال رئيس جهاز الوقائي ماجد فرج

ذكر موقع "والا" العبري، بأن جهاز الأمن الوقائي بالضفة الغربية المحتلة اعتقل خلية شكّلها عناصر حركة فتح، كانت تخطط لاغتيال رئيس الجهاز ماجد فرج.

ونقلًا عن مسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين قال الموقع العبري، بأن المعتقلين هم مقربون من القيادي بحركة فتح توفيق الطيراوي.

وزعم الموقع العبري، بأن جهاز الأمن الوقائي صادر أسلحة وعبوات ناسفة كانت بحوزة عناصر الخلية التي كانت تستعد لتنفيذ عملية الاغتيال بحق ماجد فرج.

واعترف أفراد الخلية خلال التحقيق عن مخطط لاغتيال ماجد فرج وعائلته بتفجير عبوة ناسفة في سيارته، مؤكدين أنهم راقبوا فرج وعائلته في الفترة الماضية لمعرفة الطريق الذي يسلكونه.

وفي ذات السياق نفى توفيق الطيراوي ما نشر على موقع واللا العبري مؤكدًا أنه محض افتراء وكذب.

ودعا الطيراوي، المواطنين وبعض وسائل الاعلام الى توخي الحذر في نقل المعلومة، خاصة في هذه الأوقات الحرجة.