لأول مرة.. يسمح للإسرائيليين بزيارة السعودية

كشفت وسائل اعلام الاحتلال الإسرائيلي بأن ما يُسمى وزير الداخلية الاسرائيلي أريه درعي وقع يوم الأربعاء الماضي مرسوما يسمح بموجبه للإسرائيليين بزيارة المملكة العربية السعودية.

وأوضحت وسائل الاعلام العبرية، بأن الهدف من السماح للإسرائيليين زيارة المملكة السعودية يأتي لأهداف تجارية والبحث عن استثمارات لمدة 90 يومًا فقط.

ويشترط على الإسرائيلي الذي يرغب في زيارة السعودية أن يتلقى دعوة رسمية من مستضيفه في المملكة.

كما يسمح قرار ما يُسمى وزير داخلية الاحتلال للحجاج المسلمين من الفلسطينيين في الداخل المحتلة عام 48 دخول المملكة السعودية بجوازات إسرائيلية، لأداء مناسك الحج والعمرة.

يُشار إلى ان الفلسطينيون لا يمكن لهم أداء الحج إلا عبر بطاقات سفر أردنية مؤقتة.

ومن الجدير ذكره أن المملكة السعودية اتخذت قرارًا في منتصف العام الماضي 2019 على مشروع الاقامة المميزة الذي طبق في 2020

ويتيح المشروع الإقامة الدائمة لمواطني دول أخرى في السعودية.

وتنقسم هذه الإقامة إلى قسمين، هما إقامة دائمة وإقامة مؤقتة، برسوم محددة تمنح صاحبها عددا من المزايا من ضمنها ممارسة الأعمال التجارية وفق ضوابط محددة.