ارتفاع حالات الوفاة بفيروس كورونا وإصابة 1975 بينهم 243 خطيرة

ارتفعت حالات الوفاة في الصين بفيروس كورونا اليوم الأحد إلى 56 حالة وفاة وإصابة أكثر من 1975 أخرى منها 234 بصورة حرجة، في جميع الجمهورية الصينية.

وسجلت اللجنة الصحة في الصين خلال الـ24 الماضية نحو 688 حالة إصابة جديدة مؤكدة و1309 حالات جديدة يشتبه بإصابتها و15 حالة وفاة جراء المرض.

واوضحت أن حالات الوفاة جاءت على النحو التالي: 13 حالة وفاة في هوبي وحالة واحدة في شانغهاي وحالة واحدة أخرى في خنان.

ووفقًا للجنة الصحية فإن 49 شخصا تعافوا من الفيروس مشيرة إلى أن 2684 مريضا لا زالوا يعانون من الاصابة بالفيروس كورونا.

وأوضحت اللجنة أنه تم تعقب ما إجماليه 23431 من المخالطين عن قرب للمرضى، مضيفة أن بينهم 21556 يخضعون للملاحظة الطبية، بينما غادر 325 المستشفيات يوم أمس السبت.

وفي خارج الصين تم تسجيل حالات إصابة مؤكدة

حيث أصيب في تايلاند 4 أشخاص أم في اليابان أصيب شخصين فقط وجمهورية كوريا (حالتان)، والولايات المتحدة (حالتان)، وفيتنام (حالتان).

وسنغافورة (ثلاث حالات)، وماليزيا (ثلاث حالات)، ونيبال (حالة واحدة)، وفرنسا (ثلاث حالات)، وأستراليا (حالة واحدة).

وقد انتشر الفيروس تدريجًا إلى دول العالم حيث بدأت كافة الدول تتخذ اجراءات وقائية خشية من انتقال الفيروس إلى بلادهم عبر التنقل والسفريات.