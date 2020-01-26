اصابة العشرات في مظاهرات العراق برصاص قوات الأمن

أصيب عشرات المشاركين في مظاهرات العراق اليوم الأحد برصاص قوات الأمن العراقية التي تحاول فض الاحتجاجات والاعتصامات الاحتجاجية بالقوة.

ووفقًا لوسائل اعلام عربية فإن طواقم الاسعاف وسيارات مدنية نقلت نحو 50 متظاهرًا إلى المستشفيات بعد ان أصيبوا بالرصاص أطلقه قوات الأمن في محافظة ذي قار العراقية.

وكان المتظاهرون أقدموا على إغلاق جسر النصر وتقاطع البهو في الناصرية، قبل أن تتمكن قوات الأمن من فرض سيطرتها على التقاطع مرة أخرى وإبعاد المتظاهرين.

لكن فض المتظاهرين من قبل قوات الأمن كان باستخدام الرصاص الحي وقنابل الغاز الامر الذي أدى إلى إصابة العشرات بالاختناق الشديد.

أما في محافظة كربلاء فقد استخدمت قوات الأمن العراقية الرصاص الحي لتفريق المتظاهرين من الطلبة.

فيما شهدت محافظة البصرة تظاهرات حاشدة للطلاب، تنديدا بفض قوات الأمن للاعتصام الرئيسي في المدينة وإحراق خيام المحتجين.

كما شهدت محافظة بابل وسط العراق، تظاهرة بآلاف العراقيين وسط المحافظة، الذين أغلقوا الطرق الرئيسية دعما للمحتجين.

من جانبه، قرر مجلس الأمن الوطني العراقي، نقل الملف الأمني في محافظات الوسط والجنوب إلى وزارة الداخلية، بعد اشتعال مظاهرات العراق مجددًا في مدن عراقية مختلفة احتجاجًا على سوء الأوضاع الاقتصادية.