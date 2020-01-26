رابط التسجيل: غداً الامتحان التطبيقي الشامل

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، عن اتمام استعداداتها لتنفيذ الامتحان التطبيقي الشامل "دورة يناير 2020", والذي سيعقد في الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية يوم الإثنين الموافق 27/1/2020 للشق النظري.

وأوضحت أن أيام 28,29,30/1/2020 للشق العملي, مبينةً أنه تقدم لهذه الدورة 1133 متقدم شملت 91 تخصص و75 امتحان منها 57 امتحانات عملية.

ولفتت الوزارة إلى أنه تم اجراء بعض التطويرات على هذه الدورة من حيث توزيع طلاب العملي زمنيًا حسب متطلبات الامتحان، كما تم انجاز بعض التطويرات على الامتحان العملي من خلال المحتوى وأدوات التقويم لمجموعة من التخصصات المتنوعة والتي تضم أكبر عدد من المتقدمين.

وجاءت هذه التطويرات بمشاركة نخبة من المتخصصين بوزارة الصحة ومؤسسات التعليم العالي المختلفة على أن يتم استكمال هذه التطويرات لكافة التخصصات العلمية في دورة أغسطس القادمة.

وتم إعلام المتقدمين بأماكن ومواعيد امتحاناتهم النظرية والعملية من خلال القنوات التالية:

ارسال رسائل sms.

نشر صفحة للاستعلام من خلال الرابط: https://eservices.mohe.ps/shamel/

ارسال بيانات الطلبة للكليات لعرضها على المواقع الإلكترونية للكليات.

عرض جميع بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان على الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

وتتمنى وزارة التربية والتعليم العالي التوفيق لجميع المتقدمين في هذه الدورة.

مرفق بيانات الطلبة ومواعيد الامتحان:

بيانات الطلبة وموعد الامتحان