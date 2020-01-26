دراسة تشدد على ضرورة تخفيض تناول الملح

أكدت دراسة أمريكية أن الملح لا يساهم مطلقاً في تخفيض الوزن، وشددت على ضرورة ، يقلل الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم من كميات الملح التي يستهلكونها بشكل يومي.

وأوضحت الدراسة التي نشرتها مجلة Hypertension، أن الطعام الذي يحتوي على ملح زائد يحفز الشعور بالعطش، ما يؤدي إلى تناول كمية كبيرة من السوائل، وتقليديا ينصح الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم التقليل من استهلاك الملح. ولكن ظهرت في الفترة الأخيرة معلومات تفيد بأن تناول الصوديوم (أحد عنصري الملح) بكميات كبيرة، ليس مضرا، بل مفيد لأنه يساعد على تخفيض الوزن.

واتضح للعلماء من نتائج التحليل، أن تخفيض نسبة الصوديوم في طعام البالغين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم يقلل من الشعور بالعطش وكمية البول اليومية وضغط الدم، ولكنه لا يؤثر في حاجتهم للطاقة الأيضية للحفاظ على وزن ثابت، أي أنه لا يساهم في حرق الدهون وفقدان الوزن.

وأوضحت الدراسة أن هذه النتائج تؤكد من جديد التصورات التقليدية التي تفيد بأن تقليل استهلاك الصوديوم له أهمية كبيرة في علاج ارتفاع ضغط الدم، وتدحض فائدته في تخفيض الوزن.