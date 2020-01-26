نتنياهو يتغنى بوزير الخارجية الاماراتي .. فماذا قال؟

أثنى رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو، الأحد، على وزير الخارجية الإماراتي، عبد الله بن زايد، بعد تغريدة له عن "المحرقة اليهودية"، معتبراً أن كلامه علامة جديدة على التغير الذي يشهده العالم العربي تجاه "إسرائيل".

وقال نتنياهو في تغريدة له على تويتر، قبل توجهه لواشنطن برفقة بيني غانتس زعيم المعارضة الاسرائيلية للقاء الرئيس الامريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض بناء على دعوة الأخير، قال:" "أرحب بالكلام المهم لوزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد الذي ذكر بضحايا المحرقة ودعا لمواجهة العنصرية والكراهية والتطرف".

واعتبر نتنياهو أن ما قاله بن زايد يمثل "انطلاقة" في موقف العالم العربي من "المحرقة" ودليلا جديدا على تغير موقف العرب تجاه "إسرائيل".

وكان بن زايد قد كتب على حسابه على تويتر: "في ذكرى المحرقة النازية نقف مع الإنسانية في رفضها للعنصرية والكراهية والتطرف نتذكر معا الأرواح التي أزهقت كي لا تتكرر هذه الجرائم ضد البشرية".