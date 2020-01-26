نتنياهو: قرار ترامب "تاريخي"

وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرب الكشف عن خطة التسوية في الشرق الأوسط، بـ"التاريخية" وذلك مع قرب توجهه إلى واشنطن لمناقشة هذه المبادرة.

وأفاد نتنياهو أن، فرصة من هذا النوع لا تحدث إلا مرة واحدة في التاريخ ولا يمكن تفويتها، قائلاً:"نأمل أن نكون على أعتاب لحظة تاريخية بالنسبة لدولتنا”.

وتابع نتنياهو الذي سيغادر إسرائيل في نهاية هذا الأسبوع الى واشنطن أن “هناك اليوم في البيت الأبيض أكبر صديق لإسرائيل، وبالتالي الفرصة الأعظم التي حظينا بها على الإطلاق”.

ويرفض الفلسطينيون خطة ترامب.

وكان ترامب أعلن، الخميس، أن خطته للسلام التي تم تأجيلها مرارا سيتم الكشف عنها الثلاثاء.

ويلحظ الشق الاقتصادي للخطة الأمريكية الذي تم الإعلان عنه في حزيران/ يونيو الماضي نحو 50 مليار دولار استثمارات في الأراضي الفلسطينية والدول العربية المجاورة على عشر سنوات.

لكن التفاصيل الملموسة للخطة وشقها السياسي ما يزال موضوع تكهنات.

وسيزور بيني غانتس، زعيم المعارضة الإسرائيلية ومنافس نتنياهو في الانتخابات التشريعية في آذار/ مارس، واشنطن لبحث هذه الخطة.

ولم تتم دعوة الفلسطينيين إلى واشنطن.