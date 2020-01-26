شاهد هدف عالمي مخادع

سجل اللاعب السلوفيني جوسيب ايليستش، امس ، هدفاً رائعاً لفريقه اتالانتا على مضيفه تورينو أذهل فيها الجماهير، وذلك ضمن منافسات الدوري الإيطالي.

واستغل اللاعب عدم انتباه حارس المرمى لفريق تورينو، سالفاتوري سيريغو، ليباغته بتسديدة قوية من وسط الملعب استقرت داخل الشباك.

وجاءت الضربة المباغتة، بعد أن احتسب حكم اللقاء خطأ لمصلحة أتالانتا في منتصف الملعب، ترك مدافع تورينو الكرة وتوجه نحو مركزه، وهو ما استغله إيليستش بتسديدة مخادعة للحارس، أدت الى تسجيل هدف رائع جداً.