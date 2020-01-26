الأردن: لا نعلم شيئاً عن "صفقة القرن"

أعلنت الحكومة الأردنية أنها لم تطلع على ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيعلن عنها قريباً.

وتعد "صفقة القرن" مشروعاً أمريكياً يهدف لحل الصراع الفلسطيني الاسرائيلي بحسب ما يعلنه الأمريكيون، إلا أن هذا المشروع حظي برفض فلسطيني موحد، لانحيازه للاحتلال الإسرائيلي على حساب الحقوق الفلسطينية، واستباقه بقرارات عنصرية امريكية داعمة للكيان الصهيوني.

وذكر وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن عمان لم تتلق أي معلومات عن "صفقة القرن" سوى ما ورد في وسائل الإعلام، لافتا إلى غالبية العرب والاوروبيين ليس لديهم علم بالخطة.

هذا ومن المقرر أن يلتقي ترامب برئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وزعيم المعارضة الاسرائيلي بيني غانتس في البيت الأبيض بعد فشل اسرائيل في تشكيل حكومة واقترابها من انتخابات ثالثة.