ظريف لـترامب: اقرأ مقابلتي كاملة ومن ثم تحدث

طالب محمد جواد ظريف وزير الخارجية الايراني ، الرئيس الامريكي بأن يتخذ قراراته استنادا الى الواقع وليس الى العناوين التي تنشرها قناة "فاكس نيوز" ، مشددا ًعلى ان الحكومة الامريكية تعوض عن ما سلف منها من الأخطاء، وتلغي العقوبات وأن تعود الى طاولة المفاوضات.

ظريف رد في حسابه على تويتر على تغريدة ترامب، حيث جاء برابط مقابلته مع قناة "شبيغل" الآلمانية، قائلا انه من الافضل أن يقرأ ترامب المقابلة باللغة الانكليزية، لكي يطلع على الموضوع بشكل أفضل.

وقال ظريف: من الافضل ان يتم نصيحة ترامب بأن يبني وجهات نظره والقرارات السياسية الخارجية لبلاده بناء على الحقائق، وليس على عناوين اخبار قناة فوكس نيوز او مترجميه للغة الفارسية.

وتابع الوزير الايراني عل تويتر قائلا: للفهم الافضل، بامكانه قراءة المقابلة الكاملة باللغة الانكليزية.

والجدير بالذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب، غرد على حسابه الشخصي بموقع التويتر باللغة الفارسية تعليقا على مقابلة ظريف قائلاً أن الاخير يطالب التفاوض مع الولايات المتحدة ويريد الغاء العقوبات، وتابع ترامب انه لا يريد ذلك.

وكتب ترامب في تغريدتين باللغتين الانكليزية والفارسية: "وزير الخارجية الإيراني يقول إن بلاده تريد إجراء مفاوضات معنا لكنها ترغب في رفع العقوبات.. لا شكرا".