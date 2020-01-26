رابط كشف الأسماء: بدء صرف المنحة القطرية الـ100 دولار

بدأت وزارة التكنولوجيا والاتصالات في قطاع غزة اليوم الأحد 26/1/2020، صرف المنحة القطرية 100 دولار لشهر 1 2020.

وتصرف المنحة القطرية التي تبلغ 100 دولار لأكثر من 70 ألف أسرة، عبر مكاتب البريد المنتشرة في قطاع غزة وتستمر عملية الصرف لمدة أسبوع كامل.

وقد أوضحت وزارة التنمية الاجتماعية، أن كشف صرف المنحة القطرية ( 100 دولار ) لشهر 1/2020، سيكون للأسر التي لم يصرف لها الشهر الماضي, وكذلك كل من استلم لمرة واحدة وعدد أفراد أسرته أربعة فما فوق.

ونوهت إلى أن هذا الكشف لا يشمل الذين يستلمون مساعدات نقدية " شيكات شؤون"، حيث سيتم الصرف يوم الأحد القادم الموافق 26-1-2020 في مراكز البريد بقطاع غزة وفق الآلية المعمول بها خلال المرات السابقة.

رابط فحص المنحة القطرية 100 دولار شهر يناير اضغط هنا