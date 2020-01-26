كورونا يثير الهلع على مواقع التواصل الاجتماعي

أصاب فايروس كورونا العالم بهلع جراء انتشاره السريع وحصده للأرواح وخاصة في الصين مصدر الفايروس، وانتشاره لبلدان مجاورة، دون التوصل لعلاج ناجح له حتى الآن، وكل ما تم إعلانه هي محاولات عن التوصل للقاح مضاد له، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الصينية، إلا أن اعلان الصين بعد وقت قصير من انها نجحت في الوصول للقاح، بعد أن قالت بان الامر بحاجة لعدة أشهر يثير علامات الاستفهام، هل حقاً أنها توصلت للقاح؟ أم أنها تحاول امتصاص غضب الشارع الصيني والعالم؟

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاق #كورونا ، باسم الفايروس القاتل، وحمل الهاشتاق نصائح وارشادات لمن يتعرض لاعراض الفايروس، وطرق الوقاية.

عبد العزيز الحمادي نشر على صفحته على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي خدمة للمسافرين مع انتشار مرض كورونا:

أطلقت صحيفة بلومبيرج صفحة خاصة بمرض كورونا؛ يظهر فيها خريطة انتشار المرض عالمياً، وماهي الدول التي بدأ المرض بدخولها؛ مع عدد المصابين والوفيات بشكل محدّث باستمرار. متمنياً على أي شخص قبل أن يسافر لأي دولة التأكد من حالتها الصحية.

عـبدالله الخريّف كتب على صفحته على تويتر على هاشتاق #كورونا: " مدينة "ووهان" الصينية تقلب إلى مدينة أشباح بعد انتشار فايروس #كورونا، هنا تقرير كامل عن الفايروس تم نشره اليوم ويشرح جميع تفاصيله .. كفانا الله وإياكم



الدكتور عمر العمر علق على انتشار الفايروس بالقول:" الفواحش والمجاهرة بها من أسباب البلاء: قال صلى الله عليه وسلم:

(لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها؛ إلا فشا فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا). [صححه الألباني]

وصدق علي رضي الله عنه عندما قال: "ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع الا بتوبة"

#كورونا.





جابر الحرمي نشر فيديو على صفحته لصينيون يتساقطون على الأرض بعد تأثرهم بفايروس كورونا، كاتباً :" مشاهد مروّعة .. الصينيون يتساقطون في الشوارع بسبب فيروس #كورونا_الجديد ..

#كورونا #كورونا_الصين



