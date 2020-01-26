ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

4 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

حالة الطرق في قطاع غزة 26/1/2020

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 09:21 - 26 يناير 2020
حالة الطرق حالة الطرق
جوال
مشاركة

أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة 26/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، داعيةً قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

كما بينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 6 حوادث طرق نتج عنها 4 إصابات ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.

 

الأكثر مشاهدة

متعلقات