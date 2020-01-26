أكدت الإدارة العامة لشرطة المرور أن حالة الطرق في قطاع غزة 26/1/2020، تشهد حركة مرورية نشطة منذ الصباح الباكر على المفترقات والشوارع الرئيسة.

ونوهت، إلى وجود سوق الشيخ زايد شمال غزة وسوق المغازي في محافظة الوسطى وسوق عبسان الجديدة في خانيونس، داعيةً قائدي المركبات الالتزام بالسرعات المحددة على الطرق وترك مسافة أمان وكافية.

كما بينت، أن الحركة في الطرق الخارجية خاصة شارعي الرشيد الساحلي وصلاح الدين منسابة بشكل اعتيادي.

وذكرت بأن عدم الالتزام بالسرعة المسموح بها تعرض حياة السائق والأخرين للخطر.

وقد سجل لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية 6 حوادث طرق نتج عنها 4 إصابات ، بالإضافة إلى الأضرار المادية التي لحقت بالمركبات ومكونات الطريق.