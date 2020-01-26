مفاجأة في كوريا الشمالية

ظهرت كيم كيونغ هوي عمة الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وهي تجلس إلى جانبه لأول مرة منذ ستة سنوات عقب إعدام زوجها بأوامر من الزعيم الكوري، الأمر الذي عده المتابعون مفاجأة جديدة، بعد أن ظن الجميع أنها في المنفى أو تعرضت للقتل عقب اعدام زوجها الذي كان ثاني أقوى رجل في كوريا الشمالية.

وجاءت الجلسة الأولى لهما بجوار بعضهما البعض بعد ستة سنوات من الاختفاء، خلال حفل بمناسبة السنة القمرية الجديدة في بيونغ يانغ.

وكانت عمة الزعيم الكوري، تلعب دوراً بارزاً في حقبة شقيقها الزعيم السابق كيم جونغ إيل، لكنها اختفت من المشهد العام منذ 2013 بعد أن أمر، كيم جونغ أون، بإعدام زوجها، جانغ سونغ ثايك.