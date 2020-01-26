مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين في الضفة

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي" فجر اليوم الاحد 26/1/2020 حملة مداهمات واعتقالات في صفوف المواطنين.

حيث اعتقلت قوات الاحتلال، الشاب منجد راغب صلاح من بلدة برقة شمال نابلس، بعد اقتحام منزله ومنازل أخرى بالبلدة.

وقال شقيقه صدام صلاح أن الجنود اقتحموا المنزل بعد تحطيم أبوابه وترويع الاطفال، واعتقلوا منجد كما اقتحموا منازل أخرى وسلموا أصحابها بلاغات لمراجعة مخابرات الاحتلال، وانسحبوا عبر طريق السهل وسبسطية.

وصادرت ذات القوات مبلغا من المال من منزل الأسير المحرر محمد دغلس.

واقتحمت قوات الاحتلال الاطراف الجنوبية لبلدة مادما جنوب نابلس والمنطقة المتاخمة لها من اراضي بورين المجاورة ليلا، بعد إقدام المستوطنين على اقتحام المنطقة ومحاولة الوصول إلى منازل الاهالي.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مخيم العروب وألقت قنابل الصوت والغاز صوب منازل المواطنين، كما تعرضت بلدة عزون شرق قلقيلية لاقتحام مشابه فجرا.