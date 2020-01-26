استقرت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 26/1/2020 في الأسواق المحلية في فلسطين.

وقد عانت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل منذ عدة أيام من الانخفاض، ترتفع قليلاً لكنها تعود للانخفاض.

وتهتم شريحة كبيرة من المواطنين بأسعار صرف العملات مقابل الشيكل، خاصةً التجار منهم، فيحرصون على قراءة الأخبار المتعلقة بالعملات.

وقد سجلت أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم 26/1/2020وفقاً لبنك فلسطين:

شراء

3.4450 دولار/ شيكل

4.8500 دينار / شيكل

3.8200 يورو/ شيكل

0.7075 دولار / دينار

1.1000 يورو/ دينار

بیع

3.4750 دولار/ شيكل

4.9100 دينار / شيكل

3.8500 يورو/ شيكل

0.7105 دولار / دينار

1.1200 يورو/ دينار