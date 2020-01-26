الطقس: ارتفاع الحرارة حتى الثلاثاء

قالت دائرة الارصاد الجوية اليوم الاحد 26/1/2020، ان الطقس اليوم غائم جزئيا الى صاف ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو شديد البرودة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج ، والليلة يكون الجو غائماً جزئياُ الى صاف وشديد البرودة والرياح شمالية غربية شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الاثنين، يكون الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع اخر على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

ويوم الثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئيا الى غائم ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة ، مع بقاء الجو باردا نسبياً الى بارد، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احياناً والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم الاربعاء، يستمر الجو باردا نسبياً الى بارد وغائماً جزئيا الى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة ، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل الصقيع في ساعات الصباح الباكر يوم الأحد.