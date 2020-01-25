طائرات الاحتلال تقصف موقعين للمقاومة في خانيونس جنوب قطاع غزة

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي في ساعة متأخرة من مساء يوم السبت (2020-1-25) موقعين للمقاومة الفلسطينية في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسلنا بان دوي انفجارات كبيرة سمعت في موقع للمقاومة الفلسطينية غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع".

وأشار إلى أن الانفجار ناجم عن قصف من طائرات الاحتلال الإسرائيلي لموقع يتبع للمقاومة غرب مدينة خانيونس جنوب القطاع مرتين على التوالي.

فيما استهداف الطيران الحربي الإسرائيلي موقع يتبع للمقاومة في منطقة معن شرق خانيونس بصاروخ من طائرة الاستطلاع، وتبعه استهداف من طائرات حربية.

وذكر جيش الاحتلال الإسرائيلي بأن طائرات حربية أغارت مساء السبت على مواقع تابعة لحركة حماس جنوب قطاع غزة من بينها مواقع لإنتاج وسائل قتالية ومجمع عسكري كما يدعي.

وأوضح بيان جيش الاحتلال بأن الغارات التي شنتها طائرات حربية جاءت ردًا على البالونات المتفجرة التي تم اطلاقها من قطاع غزة باتجاه "إسرائيل".

وحمل بيان الجيش الإسرائيلي، حركة حماس المسؤولية الكاملة عما يجري في قطاع غزة وتداعيات إطلاق البالونات الحارقة تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.