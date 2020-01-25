غانتس يعلق على دعوته من ترامب شخصيًا لزيارة واشنطن

علق رئيس حزب أزرق أبيض في "إسرائيل" بيني غانتس على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض يوم الاثنين القادم.

أعلن بيني غانتس مساء اليوم السبت أنه استجاب لدعوة وجهها إليه الرئيس دونالد ترامب شخصياً للقائه في واشنطن يوم الاثنين القادم.

وقال غانتس: "إن الولايات المتحدة حليفة قوية لـ"إسرائيل" وإن الرئيس ترامب هو صديق "إسرائيل" الحميم، والخطة –صفقة القرن- قد تشكل اساسا للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى.

ومن المقرر أن يتوجه كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ازرق أبيض المعارض بيني غانتس إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب.