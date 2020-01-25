ادخل كلمات البحث ...

^200 مثال: حكومة التوافق الفلسطيني

0 نتيجة

الأكثر رواجا Trending

وكالة فلسطين اليوم الاخبارية

5 Menu
  1. الرئيسية
  2. أحداث الساعة
  3. عرض الخبر

غانتس يعلق على دعوته من ترامب شخصيًا لزيارة واشنطن

  • فلسطين اليوم - القدس المحتلة
  • 20:50 - 25 يناير 2020
غانتس غانتس
جوال
مشاركة

علق رئيس حزب أزرق أبيض في "إسرائيل" بيني غانتس على دعوة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب لزيارة البيت الأبيض يوم الاثنين القادم.

أعلن بيني غانتس مساء اليوم السبت أنه استجاب لدعوة وجهها إليه الرئيس دونالد ترامب شخصياً للقائه في واشنطن يوم الاثنين القادم.

وقال غانتس: "إن الولايات المتحدة حليفة قوية لـ"إسرائيل" وإن الرئيس ترامب هو صديق "إسرائيل" الحميم، والخطة –صفقة القرن- قد تشكل اساسا للتفاوض مع الفلسطينيين والدول العربية الأخرى.

ومن المقرر أن يتوجه كل من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ورئيس حزب ازرق أبيض المعارض بيني غانتس إلى واشنطن للقاء الرئيس ترامب.

الأكثر مشاهدة

متعلقات