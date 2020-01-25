إصابة مواطنين في اعتداء للمستوطنين أحدهما خطيرة جنوب نابلس

أفاد رئيس مجلس قروي الساوية مراد أبو راس، بان مواطنين أصيبا بجروح أحدهما وصفت جراحه بالخطيرة مساء اليوم السبت اثر الاعتداء عليهما بالضرب المبرح من قبل المستوطنين الإسرائيليين في بلدة الساوية جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية المحتلة.

وهاجمت مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين المواطن بعد الجواد محمد حامد خليل (62 عاما) ونجله نزار، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح، ونقلا إلى المستشفى وفقًا لرئيس مجلس قروي الساوية.

وقال أبو راس: "إن المواطن عبد الجواد يعاني من جروح خطيرة، إثر إصابته في الرأس جراء استهدافه من مستوطني "مستوطنة رحاليم" بالحجارة والعصي".

وأكد أبو راس أن المواطنين كانا يعملان بأرضهما في منطقة تسمى "حرايق ريان" بالقرية، والتي تتعرض لاعتداءات المستوطنين بشكل متكرر.