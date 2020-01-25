الرئيس الصيني: فيروس "كورونا" ينتشر بوتيرة متسارعة

أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، أن النوع الجديد من فيروس "كورونا" يتسارع بوتيرة عالية و بشكل ملموس، مؤكداً وصول عدد المصابين بهذا الفيروس في البلاد إلى 1372 حالة.

جاءت تصريحات الرئيس الصيني خلال اجتماع للمكتب السياسي في الحزب الشيوعي الصيني بحث التدابير الخاصة بمكافحة انتشار هذه السلالة من الفيروس.

و قال شي جين بيتغ: "نواجه وضعا خطيرا، لأن وتيرة انتشار النوع الجديد لفيروس كورونا تتسارع".

و كانت اللجنة الوطنية للصحة أعلنت ارتفاع عدد المصابين بهذه السلالة إلى 1372 حالة، مشيرة إلى أن حصيلة الضحايا بقيت عند مستوى 41 وفاة، إضافة إلى نحو 2000 حال يشتبه بإصابتها بالفيروس، وأوضحت أن هذا التفشي يشمل حاليا 30 مقاطعة.