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تعديل مواعيد التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

  • فلسطين اليوم - غزة
  • 17:46 - 25 يناير 2020
معبر رفح ‫(44892677)‬ ‫‬ معبر رفح ‫(44892677)‬ ‫‬
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أعلنت صالة التسجيل للسفر لمعبر رفح البري في قطاع غزة بأنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح.

و بحسب صالة التسجيل فإن التعديلات على النحو التالي:

1 *الأحد: الإقامات + الجوازات الأجنبية.*

▪المطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).

▪المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

2 *الإثنين: التأشيرات.*

▪المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).

3 *الثلاثاء: المرضى.*

▪المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).

4 *الأربعاء: الجوازات المصرية + الجنسيات المصرية.*

▪المطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

▪المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).

5 *الخميس: الطلاب + الزيارات.*

▪المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).

▪المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).

و دعت صالة التسجيل المواطنين الراغبين بالسفر الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.

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