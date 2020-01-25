تعديل مواعيد التسجيل للسفر عبر معبر رفح البري

أعلنت صالة التسجيل للسفر لمعبر رفح البري في قطاع غزة بأنه تم إجراء دمج وتعديل على أيام تسجيل الفئات للسفر عبر معبر رفح.

و بحسب صالة التسجيل فإن التعديلات على النحو التالي:

1⃣ *الأحد: الإقامات + الجوازات الأجنبية.*

▪المطلوب للإقامات: (جواز السفر، إقامة سارية المفعول).

▪المطلوب للجوازات الأجنبية: (جواز السفر الأجنبي، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

2⃣ *الإثنين: التأشيرات.*

▪المطلوب: (جواز السفر، تأشيرة أصلية سارية المفعول).

3⃣ *الثلاثاء: المرضى.*

▪المطلوب: (جواز السفر، تحويلة طبية أصلية سارية المفعول، أو تقرير طبي جديد من وزارة الصحة).

4⃣ *الأربعاء: الجوازات المصرية + الجنسيات المصرية.*

▪المطلوب للجوازات المصرية: (جواز السفر المصري، الهوية الفلسطينية، أو بطاقة التعريف الفلسطينية).

▪المطلوب للجنسيات المصرية: (جواز السفر، شهادة ميلاد الأم المصرية، وما يثبت للحصول على الجنسية).

5⃣ *الخميس: الطلاب + الزيارات.*

▪المطلوب للطلاب: (جواز السفر، قبول الجامعة النهائي مع وصل دفع، شهادة قيد، تأشيرة دراسة، إقامة دراسة).

▪المطلوب للزيارات: (جواز السفر، وألا يقل عمر الذكور عن 40 عاماً، والإناث عن 30 عاماً).

و دعت صالة التسجيل المواطنين الراغبين بالسفر الالتزام باليوم المحدد لكل فئة، مع اصطحاب المستندات المذكورة.