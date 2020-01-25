"اسرائيل" تستقبل أول حالة مشتبه بها بفايروس "كورونا"

أفادت صحيفة يديعوت آحرنوت العبرية، اليوم السبت، بأنه تم الاشتباه بإصابة "إسرائيلي" بمرض "كورونا" بعد عودته من الصين.

ووفق الصحيفة العبرية، فقد أدخل "الإسرائيلي" إلى مستشفى "شيبا"، بعد الاشتباه بإصابته بالمرض المعدي.

على الصعيد ذاته، قالت وزارة الصحة التابعة للاحتلال إنها أخضعت عدد من المسافرين القادمين من الصين لاجراء فحوصات مخبرية، لافتة أنه تم عزلهم خشية من إصابتهم بالفايروس القاتل إلى حين ظهور نتائج التحليلات.

كما حذرت المسافرين من التوجه للمناطق التي انتشر فيها فايروس "كورونا" خوفا من انتقال العدوى إليهم.

الجدير بالذكر، أن 41 شخصا لقوا حتفهم جراء فيروس "كورونا" في الصين، في بلغ عدد المصابين نحو 1300 شخص في عدد من الدول.