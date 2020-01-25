مواقع التواصل الاجتماعي تنعى الطفل "قيس ابو ارميلة"

نعى نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي اليوم السبت الطفل، قيس ابو ارميلة، الذي عثر عليه في إحدى قنوات تصريف المياه، في بلدة بيت حنينا الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة.

و كانت مصادر محلية اكدت العثور على الطفل قيس أبو رميلة (8 سنوات)، صباح اليوم السبت، بعد أن اختفى منذ عصر أمس الجمعة، في بلدة بيت حنينا الواقعة شمالي مدينة القدس المحتلة.

وأوضحت المصادر أنه جرى العثور على الطفل في إحدى قنوات تصريف المياه. ولم يتسن حتى اللحظة التأكد من حالة الطفل ولم تصدر بيانات رسمية بهذا الشأن.

و عبر النشطاء عن تضامنهم مع عائلة الطفل أبو ارميلة، محملين الاحتلال المسؤولية عن وفاته.



















