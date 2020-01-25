أعضاء كنيست يطالبون بعدم تأجيل جلسة الحصانة لنتنياهو

طالب عدد من أعضاء الكنيست "الإسرائيلي" بعدم تأجيل جلسة الحصانة لرئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وقال وشدد إيلي أفيدار من حزب "إسرائيل بيتنا"، إنه لن يتم تأجيل جلسة الحصانة التي طلبها بنيامين نتنياهو زعيم حزب الليكود، والمقررة يوم الثلاثاء المقبل.

وأضاف أفيدار في كلمة له في مركز ثقافي في بئر السبع، أنه لا يجب على نتنياهو السفر لواشنطن، وأنه يجب عليه حضور الجلسة، مؤكدًا على أنه لن يتم تأجيلها حتى لو لساعة واحدة.

وتابع: "لا ينبغي لنتنياهو السفر إلى الولايات المتحدة لأنه يعرف تفاصيل الخطة الأميركية، وهو الشخص الذي ظل يعيقها لمدة عام بسبب لوائح الاتهام ضده"، مشيرًا إلى أن حزبه لن يرد حاليًا على خطة السلام الأميركية "صفقة القرن"، وسينتظرون إلى بعد أن يتم تسلم نسخة منها، وأنهم يفضلون نشرها بعد الانتخابات.

على الصعيد ذاته، قال عضو الكنيست عن التكتل اليساري إيلان جيلون، إن حزبه سيدعم بكل قوة منع حصول نتنياهو على الحصانة، ولن يسمح بتأجيل الجلسة المقررة الثلاثاء المقبل.

وأوضح جيلون أن نشر الخطة الأميركية عبارة عن خطة لتحالف بين شخصين متورطين بالفساد يحاولان إنقاذ نفسيهما، (في إشارة إلى ترامب ونتنياهو).