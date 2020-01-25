برهوم: خطة "صفقة القرن" لاستهداف الوجود الفلسطيني وهوية القدس المحتلة

أكد الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، فوزي برهوم، اليوم السبت، ان ما يجري من ترتيبات أمريكية "إسرائيلية"، بشأن القضية الفلسطينية لتنفيذ ما يسمى "بصفقة القرن"، هو استهداف للوجود الفلسطيني وهوية القدس وعلاقة الأمة بفلسطين والمسجد الأقصى.

وقال برهوم، في بيان له، وصل "فلسطين اليوم الإخبارية" نسخة منه :"إنّ المخططات الصهيوأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية ما كان لها أن تُطرح، أو يُمرر جزء كبير منها لولا حالة التماهي الإقليمي والدولي معها".

وأضاف، ان منح الاحتلال "الإسرائيلي" الشرعية على أرض فلسطين والتطبيع معه، تأتي في وقت يمارس كل أشكال الظلم والاضطهاد على شعبنا، ويشرد وتنهب مقدراته وثرواته وتدنس مقدساته.

وزاد برهوم، "إنه آن الأوان لتغير الواقع، ولهذه المعادلات ان تنكسر، ولحقوق شعبنا أن تنتزع".

وأشار إلى أن تجريم الفلسطينيين من مقاومته المشروعة، وفتح الدول العربية ابوابها أمام الاحتلال، إضافة إلى قمع السلطة الفلسطينية للمقاومة في الضفة، واستمرار التنسيق الأمني، شكل الغطاء ومهّد الطريق أمام طرح وفرض هذه المشاريع والمخططات الرامية لتصفية فلسطين.

داعا المتحدث، إلى انطلاق مرحلة جديدة من مراحل الصراع مع العدو، عنوانها ثورة شعب ضد الظلم والاضطهاد والعدوان والفعل المقاوم بأدواته المختلفة.