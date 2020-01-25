أسماء: الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح يوم غدٍ الاحد الموافق 26/1/2020

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، اليوم السبت، عن آلية السفر عبر معبر رفح البري، يوم غدٍ الأحد الموافق 26/1/2020.

وأكدت الداخلية، أن السفر ليوم غدٍ سيكون للمتبقي من الحافلة التاسعة والحافلة العاشرة من كشف (2020/2).

ونوهت، أن العمل على المعبر ليومي الإثنين والثلاثاء 27 و28 يناير، سيُخصص لمغادرة ووصول أفواج المعتمرين فقط.

وأهابت الوزارة، بضرورة التواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددةً ان إرفاق الأطفال يتم فقط من خلال صالة التسجيل بغزة، وليس الصالة الخارجية للمعبر.

كما، وأكدت انه يمنع استبدال أسماء المسافرين إلا للوالدَين أو الأبناء فقط.

ودعت المسافرين، بالالتزام بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر.

وطالبت بضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.